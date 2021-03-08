В результате проведенных мероприятий сотрудникам Государственной пограничной службы удалось изъять оружие и 30 килограммов наркотических средств, сообщили haqqin.az в пресс-службе ГПС.

27 февраля на территории села Имамвердили Бейлаганского района пограничники задержали жителя Джалилабадского района Халилова Натига Маис оглу (1991 г.р.), у которого было обнаружено и изъято 3087 г марихуаны, 2941,4 г героина, 730 таблеток метадона, 120 капсул прегабалина, 1945,8 г метамфетамина, пистолеты «Барреда A6» и «ЛордT822».

4 марта на участке погранзаставы близ села Арайатлы Физулинского района были задержан житель Баку Наджафзаде Джейхун Эйваз оглу (1990 г.р.), у которого были изъяты героин, опий, гашиш, метадон, метамфетамин и прегабалин.

6 марта вблизи села Имамвердили Бейлаганского района пограничники задержали автомобиль Nexia Ravon (90 PN 378), в котором находились 3 человека. В ходе обыска был обнаружен опий и таблетки М40. Задержанными оказались жители Баку Ибрагимов Заур Мазахир оглу (1998 г.р.), Зейналов Рамиз Рафиг оглу и житель Шамахы Ибадов Сервин Сарвар оглу (1998 г.р.).

По всем фактам возбуждены уголовные дела, задержанные арестованы.