COVID-19 в Армении: снова рост числа заражений

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось до 176 286, сообщает в среду Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний.

Для сравнения отмечается, что, по состоянию на 10 марта, таких случаев было 175 538. Число выявленных случаев заражения за сутки – 748.

От осложнений коронавируса в Армении скончались 3239 человек (плюс 2 за минувшие сутки). Число пациентов с коронавирусом, умерших по другим причинам, составляет 834 (новых случаев за сутки не зарегистрировано).

Число излечившихся от инфекции составляет 165 441. На лечении находятся 6772 человека. Общее количество проведенных тестов – 761 945.