Азербайджанский политолог оказался взяточником

В отношении зампреда муниципалитета поселка Бакиханова Сабунчинского района Баку Орхана Дашдамирли возбуждено уголовное дело. По информации местных СМИ, вскоре после этого он был отстранен от должности зампреда по собственному желанию.

Предварительное следствие по уголовному делу по обвинению во взяточничестве завершено и было направлено на рассмотрение в Бакинский суд по тяжким преступлениям. Другим обвиняемым по этому делу является Бабаев Илькин Абульфаз оглу.

Им предъявлено обвинение по статье 312.2 УК (получение взятки или неоднократный подкуп должностного лица).

Отметим, что Дашдамирли также выступал в СМИ в качестве политолога.