После года пандемии Эверест открывается для альпинистов

Сотни альпинистов собираются впервые вернуться в апреле на Эверест после года пандемии коронавируса, в течение которого доступ на гору был закрыт, сообщает Reuters.

По данным агентства, более 300 иностранных альпинистов, «вероятно, попытаются взобраться на гору высотой 8 849 метров в начало альпинистского сезона в апреле».

Восемь из 14 самых высоких гор мира, включая Эверест, полностью или частично находятся в Непале, сотни иностранных альпинистов ежегодно приносят миллионы долларов дохода этой стесненной в средствах стране.

Непал закрыл доступ на свои горы в марте 2020 года в рамках жестких мер по борьбе с корнавирусной инфекцией. По данным агентства, с начала пандемии в Непале коронавирусом заразились 274 тыс. 973 человека, скончались 3 012. В среду было зарегистрировано 104 новых случая заболевания.