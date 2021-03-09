В Баку сын убил мать

Накануне утром в чайном доме на территории Хатаинского района Баку было обнаружено тело Бахшиевой Махиры Гусейн гызы с многочисленными колото-резаными ранами, сообщили haqqin.az в правоохранительных органах.

Следствие выявило обоснованные подозрения в том, что Бахшиев Замин Аферин оглу (1990 г.р.) умышленно убил Махиру Бахшиеву, нанеся ей многочисленные ножевые удары. З.Бахшиев является сыном убитой.

Возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство), З.Бахшиев задержан.

Следствие продолжается.