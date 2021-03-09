Найдена еще одна партия брошенного армянами оружия

На освобожденных от оккупации территориях продолжаются мероприятия, направленные на обнаружение боеприпасов, оставленных армянской армией при бегстве во время Отечественной войны.

Как сообщили haqqın.az в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД, сотрудники отдела полиции Лачинского района на территории под названием Учтепе в Ходжавендском районе обнаружили 1 автомат, 1 карабин, 1 ружье, 8 ручных гранат РГД-5 и детонаторы к ним, 20 магазинов к автоматам, около 3 500 патронов, оставленных армянскими воинскими подразделениями при бегстве.