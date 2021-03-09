Найдена еще одна партия брошенного армянами оружия

Отдел информации

На освобожденных от оккупации территориях продолжаются мероприятия, направленные на обнаружение боеприпасов, оставленных армянской армией при бегстве во время Отечественной войны.

Как сообщили haqqın.az в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД, сотрудники отдела полиции Лачинского района на территории под названием Учтепе в Ходжавендском районе обнаружили 1 автомат, 1 карабин, 1 ружье, 8 ручных гранат РГД-5 и детонаторы к ним, 20 магазинов к автоматам, около 3 500 патронов, оставленных армянскими воинскими подразделениями при бегстве.