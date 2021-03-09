Главный инфекционист Азербайджана опровергает: «Вакцины не вызывают паралич»

«Уже более года пандемия COVID-19 бушует по всему миру, в том числе и в Азербайджане. С первого дня пандемии государство борется с этой инфекцией, мобилизуя все свои ресурсы. С сожалением хочу отметить, что до сих пор не получено эффективного лекарственного средства против вируса». Как сообщает haqqin.az, об этом сказал журналистам главный инфекционист Минздрава Тайяр Эйвазов.

По его словам, в такой ситуации важным методом борьбы с пандемией является ее профилактика: «Если в первые месяцы это ограничивалось лишь соблюдением различных правил гигиены и карантинных мер, то сейчас вводятся вакцины, которые являются более эффективным и надежным средством спасения людей. Хочу напомнить, что именно вакцинация победила натуральную оспу, которая в свое время стала причиной массовой гибели людей».

Т.Эйвазов отметил, что цель проводимой в стране вакцинации – удержать распространение инфекции, добиться значительного снижения заболеваемости и минимизировать смертность.

«Однако есть те, кто пытается навести тень на эти меры государства. В последние дни в соцсетях распространяются слухи о том, что прошедшие вакцинацию люди испытывают осложнения, становятся парализованными, некоторые умирают. Все эти сообщения не соответствуют действительности. До сих пор в Минздрав не поступало никакой информации о таких осложнениях у вакцинированных людей. Еще раз доводим до сведения населения, что при возникновении какой-либо сильной реакции после вакцинации они в обязательном порядке должны обратиться в соответствующие медицинские учреждения», - сказал он.