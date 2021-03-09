Обсуждены вопросы экологии на освобожденных территориях

Состоялось очередное заседание рабочей группы по вопросам экологии Межведомственного центра, функционирующего при Координационном штабе, созданном для решения вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджанской Республики.

Как сообщает haqqin.az, в целях координации работы по организации экологических вопросов на освобожденных землях, рабочая группа по экологическим вопросам с привлечением представителей соответствующих государственных органов проводит предварительную оценку ущерба окружающей среде и природным ресурсам на освобожденных территориях, рассматривает вопросы восстановления биоразнообразия, управления водными ресурсами, проводит экологические мониторинги, восстановление гидрометеорологической сети, мониторинг и переоценку имеющихся ресурсов минерального сырья, разработку соответствующих тематических и топографических карт, работает над выявлением территорий, фактически пригодных для посева, восстановлением пострадавших земель, планированием соответствующих ресурсов для сельскохозяйственных районов, обеспечением продовольственной безопасности на оккупированных территориях.

Соответствующие структуры начали реализацию плана мероприятий группы. Так, для оценки экологической ситуации в освобожденных от оккупации районах проводится комплексный мониторинг и контроль трансграничных рек.

Группа осуществляет свою деятельность в формате тесных контактов и обмена информацией с другими рабочими группами Межведомственного центра.

Координационным штабом, созданным согласно распоряжению президента Азербайджана от 24 ноября 2020 года, руководит глава Администрации президента Самир Нуриев.