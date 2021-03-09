Пандемии коронавируса ровно год. Что будет дальше?

Впервые о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань (центральная провинция Хубэй) власти Китая сообщили 31 декабря 2019 года. Тогда вероятным источников коронавируса были названы животные, в частности, летучие мыши, торговля которыми осуществлялась на городском рынке.

Из Китая коронавирус перекинулся на другие страны. В течение января-февраля 2020 года в большинстве государств были введены ограничительные меры, в том числе такие как комендантский час, карантин, чрезвычайная ситуация, ограничение передвижения, остановка работы предприятий, пишет Росбалт.

В настоящее время в мире насчитывается 21 государство с более чем миллионом инфицированных, в их числе США (29,2 млн, при 528 тыс. умерших), Индия (11,3 млн, 158 тыс.), Бразилия (11,1 млн, 268 тыс.), Россия (4,3 млн, 88 тыс.) и Великобритания (4,2 млн, 125 тыс.). Всего же, согласно официальным данным, во всем мире коронавирус подтвержден более чем у 118 млн человек, из них больше 2,6 млн скончались от болезни.

В настоящее время Всемирная организация здравоохранения предупреждает об угрозе третьей волны COVID-19.

По словам главы Европейского регионального бюро ВОЗ Ханса Клюге, ожидать окончания пандемии можно не раньше начала 2022 года. Согласно его оценке, заболеваемость сохранится на высоком уровне весь 2021 год, однако ситуация станет «более предсказуемой и управляемой» по сравнению с предыдущим годом, поскольку сейчас ученые знают о коронавирусе гораздо больше.

До сих пор не найдено ни одного лекарства, которое гарантированно и эффективно вылечивало бы коронавирусную инфекцию у человека. Тем не менее, разработаны и зарегистрированы вакцины от коронавируса, и в мире уже привито около 100 миллионов человек. Первой страной, зарегистрировавшей такой препарат под названием «Спутник V», стала Россия (11 августа 2020 года). В 2020 году были зарегистрированы вакцины американских корпораций Pfizer и Moderna, китайские препараты Sinovac, Sinopharm и CanSino, а также вакцина немецкой компании BioNTech.

Последствия пандемии привели к падению валового внутреннего продукта почти во всех странах мира. По данным доклада ООН, мировая экономика сократилась на 4,3%. Это более чем в 2,5 раза больше, чем во время мирового финансового кризиса 2009 года. При этом общий суверенный государственный долг всех стран в конце 2020 года достиг 98% мирового ВВП, следует из доклада Международного валютного фонда.

При этом, по данным Международного энергетического агентства, пандемия привела к сокращению глобальных выбросов парниковых газов, связанных с энергетикой, на 5,8% (в абсолютном выражении — 2 млрд тонн), что является рекордом со времен Второй мировой войны.