В России за последние сутки выявили 9 270 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. Общее число заражений с начала пандемии составляет 4 360 823. Об этом в четверг, 11 марта, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

За последние сутки от коронавируса умерли 469 человек. Число умерших от коронавируса достигло 90 734.

Отметим, что Россия находится на четвертом месте в мире по количеству случаев заражения коронавирусом после США, Индии и Бразилии.