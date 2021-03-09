Кадровые перестановки в «Азеригаз»

В ПО «Азеригаз» произошли кадровые изменения. Об этом haqqın.az сообщили в пресс-службе производственного объединения.

Начальник Шамкирского регионального газового эксплуатационного управления ПО «Азеригаз» Фариз Мамедов освобожден от занимаемой должности приказом генерального директора Руслана Алиева в связи с переводом на другую работу. На эту должность назначен Заур Мамедов. До этого назначения Заур Мамедов занимал должность заместителя начальника Бакинского регионального управления сбыта газа в зоне обслуживания Хазарского района.