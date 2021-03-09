Сигареты дорожают. А почему провалилось наше табаководство? наши проблемы
С раннего утра все азербайджанские СМИ сообщили о повышении цен на сигареты.
Согласно информации, о подорожании сообщили лица, занимающиеся продажей табачных изделий. По их словам, по сравнению с прошлым днем наблюдается рост цен на 0,2 маната.
«Фирмы, занимающиеся оптовой продажей сигарет, с сегодняшнего дня отправляют нам товары по новым ценам. Повысились цены на все марки сигарет», - заявили розничные продавцы сигарет.
Производство табака и табачных изделий – бизнес высокорентабельный, точнее, может быть таковым при грамотном подходе. В Азербайджане табаководство – одна из сфер сельского хозяйства, которая поддерживается государством, в связи с чем была принята Государственная программа по его развитию на 2017-2021 годы.
Но результаты пока особо не радуют. Производство сигарет после открытия в Сумгаите табачной фабрики значительно увеличилось, однако наша страна по-прежнему зависит от импорта табака, так как внутреннего производства для удовлетворения спроса населения не хватает.
В прошлом году Азербайджан экспортировал табак и его промышленные заменители на сумму 9,4 миллиона долларов США. При этом за аналогичный период мы импортировали табак и табачные изделия на сумму 53,8 миллиона долларов США. В минувшем 2020 году в стране произвели 3 096,9 тонны ферментированного табака, что на 38,7% больше по сравнению с аналогичным показателем 2019 года, но и таких показателей недостаточно.
Экономист, приглашенный профессор немецкого университета Зиген Муслим Ибрагимов уверен, что табаководство – отрасль для нашей страны перспективная, главное подойти к делу правильно.
«Экономическая выгода производства табака в Азербайджане безусловна, так как эта отрасль не новая и для нее не требуется больших капитальных вложений. Табаководство в Азербайджане имеет долгую и яркую историю. Оно интенсивно развивалось во времена СССР, потому у нас есть определенная инфраструктура и опыт в данной сфере, в том числе в подготовке кадров», – говорит он.
Табаководство, как подчеркивает эксперт, в нашей стране имеет на сегодняшний день замкнутую производственную цепь. Это означает, что мы производим как сырье, так и конечную продукцию с использованием всех технологических методов, которые применяют известные табачные компании. Внимание государства к табаководству привело к увеличению промышленных мощностей для производства сигарет.
«Сейчас есть возможность проводить в данной сфере диверсификацию. Нужно действовать в нескольких направлениях – экспортировать сырье важным партнерам и открывать новые рынки для экспорта готовой табачной продукции.
Обеспечение внутреннего рынка отечественной табачной продукцией позволит сэкономить валюту, которая сейчас тратится на приобретение табачных изделий из-за рубежа. Если учесть, что Азербайджан входит в число стран с большим процентом курящего населения, это огромные затраты», – говорит Ибрагимов.
По его словам, на табачном рынке, как на внутреннем, так и на внешнем, большая конкуренция. Страна может производить качественный и экологически чистый табак, а такая продукция всегда найдет своего покупателя. Но если мы хотим занять свою нишу, нужно решить целый спектр задач.
«Есть сложившиеся глобальные цепочки добавленной стоимости, то есть производственные циклы, в которых происходит фрагментация. Азербайджанскому табаководству нужно включиться в эти циклы. Табаководство является валютоемкой отраслью, поэтому Азербайджану есть смысл заняться данной ей вплотную», – резюмировал он.
Эксперт в области сельского хозяйства Вахид Магеррамов сомневается в светлом будущем отечественного табаководства при нынешнем подходе к нему. По его словам, в данной сфере накопилось немало проблем, которые нужно решать.
Одна из проблем – нехватка поливной воды, а табак –широколистное растение, которое нужно поливать до семи раз в день. В стране мало того, что дефицит воды, так еще и неграмотное управление водными ресурсами. В данной сфере нет достаточно специалистов и средств производства. У нас хотят получить больше продукции за счет расширения площадей, а не повышения урожайности, но экстенсивный метод ведения сельского хозяйства не является удачным.
«Продуктивность в сфере табаководства падает, себестоимость растет, и если так будет продолжаться, в будущем фермеры не будут заинтересованы в том, чтобы заниматься табаководством. Они уйдут в другие сферы из-за отсутствия нормальной прибыли и даже убытков. Фермеры выбирают табаководство, из-за заинтересованности в нем государства, понимая, что оно приобретет их продукцию», – говорит эксперт.
Напомним, что сейчас фермеры за каждый гектар табачных посевов получают 280 манатов и по 50 манатов за каждую тонну табака-сырца, что стимулирует их заниматься данной отраслью.
По словам Магеррамова, фермеры должны быть сами заинтересованы в развитии тех или иных отраслей сельского хозяйства. Не проведя аналитическую работу, правительство дает указания производить табак, фундук или что-то другое, но это, как уверен эксперт, не может дать положительных результатов.
Председатель Центра исследований устойчивого развития Нариман Агаев отмечает, что наша табачная отрасль сильно зависит от импорта, ведь мы закупаем фильтры и бумагу для сигарет, химикаты для табачных полей, и, конечно, оборудование для производства сигарет.
«Надо привлекать в табаководство иностранные инвестиции, и это уже происходит. Представители японского бизнеса уже сделали первоначальные инвестиции, а всего японцы планируют вложить в табачную отрасль Азербайджана 40 миллионов долларов. Нужно, – полагает он, – вообще больше внимания уделять восточным странам, в частности Китаю, ведь это одна из самых курящих стран мира. Вложившись в эту отрасль, инвесторы будут заинтересованы в продвижении продукции в своих странах».
Но экспортные перспективы будут только в случае снижения себестоимости товара.
По его словам, одна из причин того, что табаководство не развивается такими темпами, какими могло бы, в том, что эта отрасль монополизирована, рынок распределен.
Развитие тех или иных сфер в стране, и, в частности табаководства, как подчеркивает Агаев, происходит не по политической воле руководства, а по желанию мелкого и среднего чиновника.
Для того чтобы табаководство стало действительно прибыльной отраслью нужен комплексный подход, благодаря которому удастся устранить имеющиеся недостатки и правильно выстроить производственную цепочку от фермеров до заказчиков готовой продукции.