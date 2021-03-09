Елена Малахова, собкор 12:46

С раннего утра все азербайджанские СМИ сообщили о повышении цен на сигареты. Согласно информации, о подорожании сообщили лица, занимающиеся продажей табачных изделий. По их словам, по сравнению с прошлым днем наблюдается рост цен на 0,2 маната. «Фирмы, занимающиеся оптовой продажей сигарет, с сегодняшнего дня отправляют нам товары по новым ценам. Повысились цены на все марки сигарет», - заявили розничные продавцы сигарет. Производство табака и табачных изделий – бизнес высокорентабельный, точнее, может быть таковым при грамотном подходе. В Азербайджане табаководство – одна из сфер сельского хозяйства, которая поддерживается государством, в связи с чем была принята Государственная программа по его развитию на 2017-2021 годы. Но результаты пока особо не радуют. Производство сигарет после открытия в Сумгаите табачной фабрики значительно увеличилось, однако наша страна по-прежнему зависит от импорта табака, так как внутреннего производства для удовлетворения спроса населения не хватает.

В прошлом году Азербайджан экспортировал табак и его промышленные заменители на сумму 9,4 миллиона долларов США. При этом за аналогичный период мы импортировали табак и табачные изделия на сумму 53,8 миллиона долларов США. В минувшем 2020 году в стране произвели 3 096,9 тонны ферментированного табака, что на 38,7% больше по сравнению с аналогичным показателем 2019 года, но и таких показателей недостаточно. Экономист, приглашенный профессор немецкого университета Зиген Муслим Ибрагимов уверен, что табаководство – отрасль для нашей страны перспективная, главное подойти к делу правильно. «Экономическая выгода производства табака в Азербайджане безусловна, так как эта отрасль не новая и для нее не требуется больших капитальных вложений. Табаководство в Азербайджане имеет долгую и яркую историю. Оно интенсивно развивалось во времена СССР, потому у нас есть определенная инфраструктура и опыт в данной сфере, в том числе в подготовке кадров», – говорит он. Табаководство, как подчеркивает эксперт, в нашей стране имеет на сегодняшний день замкнутую производственную цепь. Это означает, что мы производим как сырье, так и конечную продукцию с использованием всех технологических методов, которые применяют известные табачные компании. Внимание государства к табаководству привело к увеличению промышленных мощностей для производства сигарет. «Сейчас есть возможность проводить в данной сфере диверсификацию. Нужно действовать в нескольких направлениях – экспортировать сырье важным партнерам и открывать новые рынки для экспорта готовой табачной продукции.

Обеспечение внутреннего рынка отечественной табачной продукцией позволит сэкономить валюту, которая сейчас тратится на приобретение табачных изделий из-за рубежа. Если учесть, что Азербайджан входит в число стран с большим процентом курящего населения, это огромные затраты», – говорит Ибрагимов. По его словам, на табачном рынке, как на внутреннем, так и на внешнем, большая конкуренция. Страна может производить качественный и экологически чистый табак, а такая продукция всегда найдет своего покупателя. Но если мы хотим занять свою нишу, нужно решить целый спектр задач. «Есть сложившиеся глобальные цепочки добавленной стоимости, то есть производственные циклы, в которых происходит фрагментация. Азербайджанскому табаководству нужно включиться в эти циклы. Табаководство является валютоемкой отраслью, поэтому Азербайджану есть смысл заняться данной ей вплотную», – резюмировал он. Эксперт в области сельского хозяйства Вахид Магеррамов сомневается в светлом будущем отечественного табаководства при нынешнем подходе к нему. По его словам, в данной сфере накопилось немало проблем, которые нужно решать. Одна из проблем – нехватка поливной воды, а табак –широколистное растение, которое нужно поливать до семи раз в день. В стране мало того, что дефицит воды, так еще и неграмотное управление водными ресурсами. В данной сфере нет достаточно специалистов и средств производства. У нас хотят получить больше продукции за счет расширения площадей, а не повышения урожайности, но экстенсивный метод ведения сельского хозяйства не является удачным. «Продуктивность в сфере табаководства падает, себестоимость растет, и если так будет продолжаться, в будущем фермеры не будут заинтересованы в том, чтобы заниматься табаководством. Они уйдут в другие сферы из-за отсутствия нормальной прибыли и даже убытков. Фермеры выбирают табаководство, из-за заинтересованности в нем государства, понимая, что оно приобретет их продукцию», – говорит эксперт.