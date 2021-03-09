И за новой мировой бедой стоит Китай? киберпреступность наступает
Интересная картина наблюдается в борьбе официальных властей против опасных видов преступлений. Пока преступления не носят массовый характер, им особого значения не придают и преступники продолжают свое грязное дело без особых опасений. Но стоит им перерасти допустимые нормы, грозя расшатать основы общества, поднимается большой шум, на борьбу с новым злом привлекаются все ресурсы. И то, что вчера можно было обезвредить малыми силами, завтра наносит огромный ущерб, людские и материальные потери.
Сегодня мир озабочен масштабами и «эффективностью» киберпреступлений. Пока отдельные хакеры взламывали банки и отдельные компании, к этому относились как к баловству «смышленой молодежи». Когда отдельные страны обвиняли конкурентов в краже данных, порой даже очень секретных, другие смотрели на это сквозь пальцы – главное, нас минуло. Немало таких кибератак используется и в политических целях, что явно делается не без участия спецорганов стран, добивающихся каких-то своих целей. Но вот недавний случай взлома сетей американских организаций через программное обеспечение (ПО) Exchange Server корпорации Microsoft может стать началом всеобщей борьбы с новым опасным злом, не менее опасным, чем ядерное оружие.
Итак, 2 марта Microsoft сообщила о серии атак, использующих новые уязвимости в Microsoft Exchange Server. Как сообщает агентство Bloomberg, по меньшей мере 60 тыс. организаций по всему миру подверглись взлому из-за уязвимости в программном обеспечении (ПО) Exchange Server корпорации Microsoft. Утверждается, что предполагаемые киберпреступники стремятся заразить как можно больше компьютеров прежде, чем компания сможет полностью обезопасить всех своих клиентов. К настоящему моменту от вредоносных действий хакеров пострадали по всему миру, наверное, уже намного больше 60 тыс. организаций, пользующихся в своей работе продуктами Microsoft. И если число жертв продолжит расти, инцидент можно будет расценивать как мировой кризис в сфере кибербезопасности.
Вашингтон давно так не был обеспокоен, вернее, его больше беспокоили другие вопросы. Представитель властей США сообщил Bloomberg, что на всех уровнях американского правительства принимаются меры с целью «оценить и устранить последствия» действий хакеров. По его словам, угроза сохраняется и развивается, и власти призывают операторов интернет-сетей относиться к ней со всей серьезностью. А пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки официально заявила, что речь идет о серьезной уязвимости, которая может иметь масштабные последствия.
О степени же опасности этих атак можно судить по предупреждению того же Bloomberg - предполагаемые киберпреступники стремятся заразить как можно больше компьютеров прежде, чем компания сможет полностью обезопасить всех своих клиентов.
Ранее Microsoft представила обновление Exchange Server на фоне того, что через нее ряд частных компаний в США могли подвергнуться атаке со стороны хакеров из группировки, которую в корпорации назвали Hafnium. Недвусмысленно утверждалось, что она может быть связана с Китаем. Как указывали в Microsoft, в последнее время участники данной группировки осуществили несколько атак с использованием неизвестного ранее механизма, при которых были украдены пароли или найдены уязвимости в работе ПО, созданного для обмена сообщениями и корпоративной коммуникации. Правда, официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил в свою очередь, что китайские власти выступают против кибератак и не имеют никакого отношения к попыткам осуществления взломов ПО Microsoft. Но это не смягчает создавшуюся ситуацию.
Кстати, атаке хакеров подвергаются не только американские или европейские структуры. Только в начале текущего месяца пресс-служба «Лаборатории Касперского» сообщила, что около 40 компаний в России подверглись атакам, использующим уязвимости в программном обеспечении (ПО) Exchange Server корпорации Microsoft. В течение последней недели эксперты лаборатории фиксировали рост количества попыток эксплуатации этих уязвимостей для проникновения в корпоративные сети с целью кражи конфиденциальных данных, а также, вполне вероятно, использования шифровальщиков.
В Азербайджане, к сожалению, нет соответствующей службы, которая могла бы представлять оперативные информации подобного характера. Так, по последнему мартовскому сообщению аналитической компании Netcraft, в январе текущего года на 214 сайтов в домене «.az» пришлась одна результативная для мошенников фишинг-атака, что составляет 0,76% от общего числа атак на интернет-ресурсы, зарегистрированные в национальном домене. В целом 172 сайта в азербайджанском домене подверглись фишинговым атакам. Их число за февраль сократилось на более чем 38% по сравнению с предыдущим месяцем (в январе число таких сайтов составляло 278). Как видно, речь идет лишь о фишинг-атаках, с помощью которых мошенникам удается получить ценную информацию, позволяющую получить доступ к аккаунтам и банковским счетам пользователей. Это, конечно, тоже доставляет много хлопот пользователям, но взлом программ Microsoft – дело куда серьезнее.
И не случайно, сегодня администрация США изучает варианты реагирования на взлом сетей американских организаций через ПО Exchange Server корпорации Microsoft. В частности, по сообщению газеты The Washington Post, власти планируют создать кибергруппу по определению масштаба атаки, за которой якобы стоят хакеры из Китая. По данным правительственных источников издания, пока нет свидетельств того, что пострадали федеральные ведомства и крупные оборонные подрядчики. Однако в Белом доме, Агентстве национальной безопасности, Пентагоне и министерстве внутренней безопасности обеспокоены трудностями в сдерживании угрозы.
Рассматривается даже возможность созыва специальной группы правительственных ведомств для реагирования на сложившийся кризис. На днях планируется провести консультации по созданию единой координационной кибергруппы, которая займется оценкой масштаба и выработкой надлежащей реакции. Специалисты допускают, что по всему миру может быть заражено более 250 тыс. серверов. А власти США опасаются, что взлом электронной почты облегчит хакерам проникновение в целые сети, что чревато установкой программ-вымогателей на серверах бизнес-структур и правительственных ведомств.
Но никто пока не может сказать, когда это может быть реализовано, во сколько обойдется и как долго устоит против хакерских атак. Ведь хакеры тоже на месте не стоят, изыскивая самые изощренные формы взлома сложнейших программ и паролей. И вряд ли эта борьба официальных программистов с их коллегами из преступного мира закончится в обозримом будущем. С одной стороны, такая жесткая конкуренция в цифровой плоскости, может, и способствует развитию в целом в этой сфере. Но с другой, - миллионы людей в разных концах мира, тысячи госструктур и компаний ежеминутно подвергаются риску потерь. И не только финансовых, хотя они уже измеряются миллиардами долларов в год, но и оборонных, научных, политических…, на страже которых стоит каждое государство. И пора, думается, создавать глобальный Кибкринтерпол для объединения усилий хотя бы развитых стран в этой борьбе, которая с каждым днем, видимо, будет ужесточаться.