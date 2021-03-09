Ильгар Гусейнов, отдел информации 12:53

Интересная картина наблюдается в борьбе официальных властей против опасных видов преступлений. Пока преступления не носят массовый характер, им особого значения не придают и преступники продолжают свое грязное дело без особых опасений. Но стоит им перерасти допустимые нормы, грозя расшатать основы общества, поднимается большой шум, на борьбу с новым злом привлекаются все ресурсы. И то, что вчера можно было обезвредить малыми силами, завтра наносит огромный ущерб, людские и материальные потери. Сегодня мир озабочен масштабами и «эффективностью» киберпреступлений. Пока отдельные хакеры взламывали банки и отдельные компании, к этому относились как к баловству «смышленой молодежи». Когда отдельные страны обвиняли конкурентов в краже данных, порой даже очень секретных, другие смотрели на это сквозь пальцы – главное, нас минуло. Немало таких кибератак используется и в политических целях, что явно делается не без участия спецорганов стран, добивающихся каких-то своих целей. Но вот недавний случай взлома сетей американских организаций через программное обеспечение (ПО) Exchange Server корпорации Microsoft может стать началом всеобщей борьбы с новым опасным злом, не менее опасным, чем ядерное оружие.

Итак, 2 марта Microsoft сообщила о серии атак, использующих новые уязвимости в Microsoft Exchange Server. Как сообщает агентство Bloomberg, по меньшей мере 60 тыс. организаций по всему миру подверглись взлому из-за уязвимости в программном обеспечении (ПО) Exchange Server корпорации Microsoft. Утверждается, что предполагаемые киберпреступники стремятся заразить как можно больше компьютеров прежде, чем компания сможет полностью обезопасить всех своих клиентов. К настоящему моменту от вредоносных действий хакеров пострадали по всему миру, наверное, уже намного больше 60 тыс. организаций, пользующихся в своей работе продуктами Microsoft. И если число жертв продолжит расти, инцидент можно будет расценивать как мировой кризис в сфере кибербезопасности. Вашингтон давно так не был обеспокоен, вернее, его больше беспокоили другие вопросы. Представитель властей США сообщил Bloomberg, что на всех уровнях американского правительства принимаются меры с целью «оценить и устранить последствия» действий хакеров. По его словам, угроза сохраняется и развивается, и власти призывают операторов интернет-сетей относиться к ней со всей серьезностью. А пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки официально заявила, что речь идет о серьезной уязвимости, которая может иметь масштабные последствия. О степени же опасности этих атак можно судить по предупреждению того же Bloomberg - предполагаемые киберпреступники стремятся заразить как можно больше компьютеров прежде, чем компания сможет полностью обезопасить всех своих клиентов.

Ранее Microsoft представила обновление Exchange Server на фоне того, что через нее ряд частных компаний в США могли подвергнуться атаке со стороны хакеров из группировки, которую в корпорации назвали Hafnium. Недвусмысленно утверждалось, что она может быть связана с Китаем. Как указывали в Microsoft, в последнее время участники данной группировки осуществили несколько атак с использованием неизвестного ранее механизма, при которых были украдены пароли или найдены уязвимости в работе ПО, созданного для обмена сообщениями и корпоративной коммуникации. Правда, официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил в свою очередь, что китайские власти выступают против кибератак и не имеют никакого отношения к попыткам осуществления взломов ПО Microsoft. Но это не смягчает создавшуюся ситуацию. Кстати, атаке хакеров подвергаются не только американские или европейские структуры. Только в начале текущего месяца пресс-служба «Лаборатории Касперского» сообщила, что около 40 компаний в России подверглись атакам, использующим уязвимости в программном обеспечении (ПО) Exchange Server корпорации Microsoft. В течение последней недели эксперты лаборатории фиксировали рост количества попыток эксплуатации этих уязвимостей для проникновения в корпоративные сети с целью кражи конфиденциальных данных, а также, вполне вероятно, использования шифровальщиков.