12:55

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар вновь почтил память жертв резни, совершенной в ночь на 26 февраля 1992 года в азербайджанском городе Ходжалы. Об этом сообщает Anadolu.

Глава оборонного ведомства Турции в сопровождении начальника Генштаба Яшара Гюлера, командующего сухопутными войсками Умита Дюндара, командующего ВМС Аднана Озбала и командующего ВВС Хасана Кючюкакюза посетил в четверг фотовыставку, посвященную 29-й годовщине геноцида в Ходжалы. Акар и командующие родами войск были проинформированы о выставке, организованной при поддержке Генконсульства Азербайджана в Стамбуле.