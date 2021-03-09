Российский сухогруз Volgo Balt 179 затонул у берегов Румынии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании GSP Falcon, судно которой получило сигнал бедствия от моряков.

На данный момент известно о двух погибших. 10 человек спасены, поиски еще одного члена экипажа продолжаются. На момент передачи сигнала бедствия судно Volgo Balt 179 находилось в 76 милях от румынского берега. В последнем сообщении экипаж передал, что намерен покинуть сухогруз.

К спасательной операции присоединились Румынское агентство спасения человеческих жизней на море, а также пограничная полиция Румынии. Пострадавшие будут доставлены в ближайший порт в городе Констанца.

По предварительным данным, причиной затопления судна могли стать сложные погодные условия. Агентство Mediafax уточняет, что сухогруз покинул порт Ростова-на-Дону 6 марта и вечером 11 марта должен был прибыть в порт Констанца.