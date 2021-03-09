Система «Золотая Корона» теперь в BirBank!

BirBank, самое популярное мобильное приложение страны, расширило спектр своих услуг и добавило новую функцию. Средства, отправленные по сервису быстрых денежных переводов – «Золотая Корона», теперь можно получить на карту Kapital Bank с помощью приложения BirBank. Указав в приложении данные о переводе, деньги можно зачислить на карту, а затем снять в банкомате или использовать при оплате покупок безналичным способом.

Напомним, пользователи приложения BirBank от Kapital Bank, совершая платежи через POS-терминалы, интернет и само приложение, зарабатывают бонусы в виде «Сердечек». Собранные бонусы затем можно обменять на различные подарки.

Следует отметить, что помимо карт Kapital Bank в рамках программы действительны также и добавленные в BirBank платежные карты других банков. С правилами начисления бонусов можно ознакомиться на сайте – www.kapitalbank.az/tariffs?hl=ru.

Напомним, BirBank является самым популярным мобильным приложением страны и имеет более 2 миллионов пользователей. Потратив всего одну минуту на онлайн-регистрацию посредством любой платежной карты, пользователи iOS и Android могут воспользоваться услугами BirBank. Приложение обладает рядом преимуществ: легкая регистрация, возможность добавления карт других банков, управление операциями и привязанными к карте бонусами и т.д. Для более подробной информации можно перейти на сайт www.birbank.az или позвонить в Информационный центр 196.