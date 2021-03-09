Турция может купить российские истребители, но...

Турция не исключает возможности покупки российских истребителей Су-35 и Су-57, но приоритетом является разработка ее собственных истребителей пятого поколения, заявил РИА Новости министр промышленности и технологий республики Мустафа Варанк.

"Если у России имеется самолёт, отвечающий нашим текущим потребностям, если не возникнет сложностей с его внедрением в нашу систему и его запуском, то, конечно, мы можем закупить его у России или у другой страны в Европе. В этом смысле у нас нет какой-то категоричной антагонистической позиции", - сказал Варанк, отвечая на вопрос о возможности покупки Турцией Су-35 и Су-57.

По его словам, эти вопросы часто поднимаются на встречах лидеров двух стран. "Конечно, у нас в приоритете стоит прежде всего развитие собственных возможностей Турции в вопросе разработки истребителей пятого поколения. Но если у России будет самолет, который отвечает нашим потребностям и задачам, Турция его приобретет", - добавил Варанк.

Су-57 — российский истребитель пятого поколения, предназначенный для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей.