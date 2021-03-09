Кампания Yaz fürsəti от Межбанка

Международный банк Азербайджана в преддверии весеннего сезона запустил грандиозную кампанию Yaz fürsəti. В рамках новой кампании клиенты банка получат различные льготы и скидки на ряд продуктов.

Условия кампании следующие:

• До 31 марта все желающие могут бесплатно получить TamKart, а также скидку на проценты по кредиту. Кредит предлагается на сумму до 30 тысяч манатов от 18% годовых на срок до 48 месяцев.

• Дебетовые карты TamKart можно будет приобрести со скидкой 50%. Заказать карты можно в отделениях банка, в режиме онлайн и на официальном сайте.

• Для тех, кто желает накопить мили за счет безналичных платежей и получить возможность путешествовать бесплатно, Международный банк Азербайджана предлагает еще одну возможность. До 31 марта клиенты могут приобрести карты IBA Miles по сниженной цене со скидкой 30% на онлайн-заказы. Также при онлайн-заказе доставка карты на адрес получателя бесплатна.

• В дополнение в период с 18 по 28 марта в рамках кампании Yaz fürsəti владельцы TamKart получат больше кэшбэка и скидок при совершении покупок с помощью данной карты в партнерской сети Международного банка Азербайджана. Ознакомиться с партнерской сетью банка можно здесь.

Воспользоваться всеми перечисленными преимуществами кампании Yaz fürsəti может каждый желающий. Подробнее о кампании тут: https://ibar.az/yazfurseti

Подробную информацию об универсальных полезных продуктах и услугах Международного банка Азербайджана, современного государственного банка, можно получить в филиалах и отделениях банка, на официальном сайте www.ibar.az, позвонив в Информационный центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице в Facebook.