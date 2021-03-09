Синоптики о погоде на завтра: ветер, мокрый снег и снег

С утра 12 и до утра 13 марта в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается сильный северо-западный ветер, скорость которого будет достигать 15-20, временами - 23-25, днем в некоторых местах - 28-33 м/сек, говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии.

Согласно сообщению, 12 марта выпадет мокрый снег и снег, во второй половине дня ожидается метель. Температура воздуха понизится по сравнению с предыдущими днями на 3-5 градусов, в ночь с 12 на 13 марта составит ноль градусов.

В регионах Азербайджана с полудня 11 и до утра 13 марта ожидаются нестабильная погода, осадки, местами снег. Скорость западного ветра составит 15-20, 12 марта местами - 23-28, в порывах - до 30-33 м/сек. По сравнению с предыдущими днями температура воздуха понизится на 5-8 градусов.