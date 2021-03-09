В Баку в квартире найдены тела двух женщин

В Баку в квартире обнаружены тела двух женщин - матери и дочери. Как сообщили haqqın.az в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям, на горячую линию «112» МЧС поступила информация о том, что в Сураханском районе Баку два человека оказались в беспомощном состоянии за закрытой дверью в квартире.

Привлеченные на место происшествия спасатели Службы спасения особого риска открыли входную дверь и обнаружили тела Рагимовой Саиды Фикрет гызы (1949 г.р.) и Рагимовой Кямали Гаджиага гызы (1979 г.р.).

По факту ведется расследование.