В связи с ожидающимся ухудшением погоды Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) приняла на морских месторождениях меры безопасности, сообщает Trend со ссылкой на компанию.

Кроме того, для обеспечения максимальной безопасности сотрудников SOCAR с ряда объектов осуществляется их эвакуация.

В связи с ожидающимся ухудшением погодных условий ограничены работы на открытом воздухе. Для предотвращения возможных ЧС поддерживается регулярная связь с другими организациями и структурами, говорится в сообщении компании.