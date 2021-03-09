Академик назвал самую частую жалобу на здоровье у переболевших COVID-19

Чаще всего переболевшие COVID-19 жалуются на депрессию, тревожность и бессонницу. Их жалобы назвал академик, вице-президент РАН, Владимир Чехонин, передает РИА Новости.

Он отметил, что проблемы с психическим здоровьем и нервной системой возникают у выздоровевших наравне с поражением легких. У людей встречаются симптомы посттравматического стрессового расстройства (ПТСР), обсессивно-компульсивные расстройства (ОКР) и другие.

На данный момент ученые не могут окончательно объяснить причину поражения нервных тканей после болезни, уточнил академик. Некоторые исследователи считают, что это может быть связано с системным тромбоваскулитом, который имеет аутоиммунный характер и выражается в воспалительных реакциях головного мозга.