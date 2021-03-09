Нетаньяху отменил запланированный визит в Эмираты

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху решил отменить запланированный на 11 марта визит в Объединенные Арабские Эмираты. Об этом сообщило Reuters.

Ранее газета The Times of Israel сообщила о возможном переносе поездки из-за госпитализации в ночь на четверг супруги главы израильского правительства Сары Нетаньяху с подозрением на аппендицит.

Визит Нетаньяху в ОАЭ ранее откладывался уже три раза из-за действующих в Израиле карантинных ограничений.