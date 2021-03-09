Таможенники и эксперты Всемирного банка обсудили сферу логистики

Заместитель председателя Государственного таможенного комитета Джавад Гасымов подчеркнул, что встречи со специалистами Всемирного банка имеют важное значение в диверсификации двусторонних отношений, определении новых приоритетных направлений.

Состоялась очередная онлайн-встреча с экспертами Всемирного банка на тему оценки сферы логистики в рамках диагностики частного сектора. В мероприятии приняли участие заместитель председателя Государственного таможенного комитета генерал-майор таможенной службы Джавад Гасымов, представители соответствующих структур комитета, эксперт Всемирного банка Даниэль Саславский и специалисты банка.

Джавад Гасымов довел до сведения специалистов информацию о применении таможенными органами Соглашения об упрощении торговли Всемирной торговой организации (ВТО), автоматизированных системах, уполномоченном экономическом операторе (SIO), вопросах транзита и оцифровки, системе мгновенного выпуска Всемирной таможенной организации (ВТО) и ускоренном оформлении экспресс-грузов.

Заместитель председателя комитета, в частности, представил подробную информацию о проделанной работе по оформлению грузов и почтовых отправлений некоммерческого назначения, перемещаемых через таможенную границу физическими лицами. Было отмечено, что для осуществления международных почтовых перевозок и быстрого оформления грузов, доставляемых компаниями-перевозчиками, Государственный таможенный комитет разработал мобильное приложение Smart Customs и запущен интернет-портал www.e.customs.gov.az, позволяющий лицам приобретать заказанные товары непосредственно по своим адресам, не посещая таможенные органы.

Участники также были проинформированы о том, что с целью дальнейшего совершенствования таможенного оформления, услуг по перевозке, доставки товаров физическим лицам в кратчайшие сроки разработана и реализована идея нового единого логистического центра, после чего потери времени в почтовых перевозках будут сведены к минимуму.

Говоря о развитии логистики и торговли, в том числе о проектах, реализуемых в этой сфере, Джавад Гасымов проинформировал о деятельности Центра облегчения торговли, построенного вблизи таможенно-пограничного пункта “Красный мост” на границе с Грузией. Специалистам также была предоставлена информация об инфраструктурных проектах по открытию новых таможенно-пограничных пропускных пунктов.

Эксперт Всемирного банка Даниэль Саславски выразил глубокую признательность за регулярную поддержку, оказываемую Государственным таможенным комитетом в рамках оценки сектора логистики и диагностики частного сектора, выразил уверенность в том, что результаты подготовленного отчета сыграют важную роль в упрощении международной торговли.

Затем на встрече были обсуждены вопросы проведения оценки сектора логистики, повышения возможностей участия частного сектора в экономике.