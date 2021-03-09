Боевичка Марал Наджарян вернулась из Баку в Бейрут

Гражданка Ливана Марал Наджарян, принимавшая участие в боевых действиях против Азербайджана в Карабах е, вернулась домой в Бейрут. Об этом на своей странице в Facebook написала депутат армянского парламента от партии «Процветающая Армения» Наира Зограбян.

Напомним, haqqin.az ранее сообщал о том, что гражданка Ливана армянского происхождения Марал Наджарян вместе со своим мужем приехала в Карабах, чтобы воевать против Азербайджана. Ее муж участвовал в боях за Шушу, после чего пропал без вести. Сама Марал Наджарян, которая в качестве снайпера воевала в рядах армянских вооруженных формирований, была взята в плен азербайджанскими военными.

Сегодня в ответ на запрос haqqin.az сотрудник азербайджанского представительства Международного комитета Красного Креста (МККК) Илаха Алиева заявила, что комитет оказывал содействие возвращению Марал Наджарян в Ливан. Во время содержания в Азербайджане сотрудники комитета навещали ее и создали условия для связи с родными.

Накануне Марал Наджарян была передана ливанским властям.