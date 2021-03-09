В Камбодже первая жертва COVID за все время пандемии

В Камбодже сообщили сегодня о первом случае гибели пациента с COVID-19 за все время пандемии, передает Associated Press.

Погибший - 50-летний водитель, работавший в прибрежном Сиануквиле. В феврале у мужчины был диагностирован коронавирус, в четверг утром он скончался в больнице.

За время распространения коронавируса в Камбодже было зарегистрировано 1 163 случая заражения. Сейчас страна борется с новой вспышкой заболеваемости. По данным минздрава, очередная волна распространения вируса могла быть спровоцирована иностранцем, который в начале февраля нарушил карантин и отправился в ночной клуб. С 20 февраля в Пномпене и провинциях Кандаль и Сиануквиль закрыты школы, кинотеатры, бары, музеи и развлекательные заведения.