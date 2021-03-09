В Баку обсудили участие иностранных компаний в восстановлении Карабаха

Состоялось очередное заседание Рабочей группы по экономическим вопросам Межведомственного центра, функционирующего при Координационном штабе и созданного для централизованного решения вопросов на освобожденных территориях Азербайджана, сообщает haqqin.az.

На заседании был рассмотрен вопрос участия иностранных компаний в работах по восстановлению и реконструкции на освобожденных территориях Азербайджана.

Было отмечено, что Агентство по развитию малого и среднего бизнеса при Министерстве экономики осуществляет прием и анализ обращений, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности на этих территориях, информирует предпринимателей, дает соответствующие рекомендации и направляет обращения по назначению.

Анализируется приоритетность инвестиционных проектов, представленных в Агентство, определяются потенциальные проекты, которые включаются в информационную базу.

Для осуществления предпринимательской деятельности на освобожденных территориях от физических и юридических лиц в Агентство до настоящего времени поступило 409 обращений.

Из этих обращений 104 (25%) касаются сферы торговли и услуг, 93 (23%) – промышленности, 69 (17%) – сельского хозяйства, 70 (17%) – строительства, 34 (8%) – туризма, 5 (1,2%) – образования, 1 (0,2%) – транспорта и логистики, 33 (8,5%) – других сфер.