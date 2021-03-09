Дорожная полиция предупреждает бакинских водителей

Управление Государственной дорожной полиции обратилось к водителям и пешеходам в связи с предстоящим изменением погодных условий.

Как заявил заведующий отделом по связям с общественностью Управления Государственной дорожной полиции Главного управления полиции Баку полковник полиции Вагиф Асадов, в связи с ожидаемыми погодными условиями водителям следует не ездить на высокой скорости, не совершать резких маневров, перед выездом на дорогу проверять исправность стеклоочистителей и стеклоомывателей, а также наружных световых приборов, правильно пользоваться системой отопления и вентиляции салона автомобиля.

«К сожалению, многие водители не имеют навыков вождения в снег, управляют автомобилями с летними покрышками, что часто приводит к ДТП, поскольку они не справляются с управлением и не соблюдают необходимой дистанции до впереди идущего автомобиля. Кроме того, в такую погоду очень важно не превышать скорость, не допускать заноса. Дорожная полиция не рекомендует в такую погоду пользоваться личным автотранспортом», - сказал В.Асадов.