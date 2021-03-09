Азербайджан закупит у России 300 000 доз Sputnik V

Азербайджан закупит 300 тысяч доз российской вакцины Sputnik V в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции нового типа. Соответствующее постановление подписал в четверг премьер-министр Азербайджана Али Асадов, сообщает пресс-служба Кабмина.

Согласно Договору на поставку лекарственных средств, подписанному между Государственным агентством по обязательному медицинскому страхованию Азербайджана и российской компанией ООО HUMAN VACCINE, в Азербайджан в течение 180 дней будут импортировано 300 000 доз вакцины Sputnik V.

Минздраву и Государственному агентству по обязательному медицинскому страхованию поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.