Министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев встретился с новыми членами Общественного совета при министерстве. На первом заседании были избраны председатель, заместитель председателя и секретарь совета. Об этом haqqın.az сообщили в пресс-службе Минтруда.

Министр подчеркнул, что по поручению президента Ильхама Алиева в стране расширены социальные реформы и меры социальной защиты. С.Бабаев подчеркнул важность активного сотрудничества в этих процессах с институтами гражданского общества. В частности, он подчеркнул важность совместной работы с Общественным советом при министерстве в обеспечении участия граждан в осуществлении общественного контроля над деятельностью министерства.

Министр сообщил, что созданы широкие условия для участия Общественного совета в реформах в социальной сфере, организации социальной защиты и активных мероприятий по трудоустройству, подготовке проектов новых нормативных актов и совершенствовании соответствующего законодательства. По его словам, мнения и предложения членов совета по этим направлениям будут тщательно изучены и учтены, и в будущем совместная работа будет продолжена.

Затем состоялось первое заседание нового Общественного совета. На собрании председателем совета был избран Эльшад Мамедов от институтов гражданского общества, заместителем председателя совета - Умуд Мирзаев, секретарем совета - Рамила Махмудова.

Э.Мамедов высоко оценил особое внимание министерства к сотрудничеству с институтами гражданского общества, обеспечению прозрачности и общественного контроля над социальными реформами и организации связей с общественностью. Он подчеркнул, что совет продолжит работать, для успешного процесса реформирования министерства.

На заседании в составе Совета созданы рабочие группы по 5 направлениям.