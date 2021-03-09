МИД: Наджарян отказалась возвращаться в Армению

Уроженка ливанского города Бурдж Хаммуд Марал Наджарян, которая имеет как армянское, так и ливанское гражданство, была задержана правоохранительными органами Азербайджана в бывшей зоне конфликта вместе со своим сожителем, гражданином Ливана армянского происхождения. Она дала показания в связи с незаконным проникновением на территорию Азербайджана и совершением других действий, являющихся нарушением законодательства Азербайджана. Как сообщили в МИД Азербайджана, об этом сказала пресс-секретарь ведомства Лейла Абдуллаева, отвечая на вопрос СМИ о Марал Наджарян.

«В результате гуманизма, продемонстрированного азербайджанской стороной, 10 марта М.Наджарян была освобождена. Хотим отметить, что Наджарян предпочла вернуться не в Армению, а в Ливан. Следует отметить, что в результате обсуждений с российской стороной Наджарян не удалось отправить через территорию России, так как она является гражданкой Ливана. Потому Наджарян была отправлена обратно в Ливан через Турцию. Также хотим отметить, что в настоящее время в Азербайджане нет удерживаемых женщин армянского происхождения», - отметила представитель азербайджанского МИД.