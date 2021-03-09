В Азербайджан будет доставлена вакцина AstraZeneca

Азербайджан закупает 432 тысячи дозы вакцины AztraZeneca в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции нового типа. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.

Согласно распоряжению, на основании соглашения о поставке лекарственных средств от 18 сентября 2020 года, подписанного между Государственным агентством по обязательному медицинскому страхованию Азербайджана и GAVİ ALLİANCE, в течение 180 дней в Азербайджан будут доставлены 432 тысячи доз вакцины от COVID-19 шведской компании AztraZeneca.

Министерство здравоохранения и Госагентство по обязательному медицинскому страхованию должны будут решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.