В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 608 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. В то же время 128 пациентов выписаны после завершения лечения, говорится в сообщении Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом при Кабинете министров Азербайджана в четверг, 11 марта.

За прошедший день от осложнений имеющихся заболеваний скончались пять человек, чье тестирование на коронавирус дало положительный результат.

Всего в Азербайджан выявлено 238 383 случая заражения коронавирусом, из них 230 244 человека благополучно прошли лечение, 3 262 пациента клиник скончались. Лечение 4 877 человек, зараженных COVID-19, продолжается в больницах особого режима.

Проведено 2 682 116 тестов на выявление коронавирусной инфекции, в том числе 10 503 - за минувшие сутки.