Аун Сан Су Чжи обвинили в присвоении сотен тысяч долларов и золота

Пришедшие к власти в Мьянме военные обвинили бывшего лидера страны, госсоветника Аун Сан Су Чжи в незаконном получении $600 000 и золота на чуть большую сумму. Об этом объявил бригадный генерал Зо Мин Тун, передает BBC News.

Никаких доказательств этому он не представил.

ВВС отмечает, что пока это самые серьезные обвинения, выдвинутые в адрес Аун Сан Су Чжи.

Президента страны Вин Мьина и некоторых министров генерал обвинил в коррупции. Ранее Мьина уже обвиняли в нарушении Конституции и нарушении закона о ликвидации последствий стихийных бедствий, а Аун Сан Су Чжи - в нелегальном экспорте и использовании портативных радиостанций и в нарушении закона о ликвидации последствий ЧС.