Саакашвили назвал Украину «государством-кидаловом»

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что иностранные инвесторы считают Украину «государством-кидаловом». Об этом сообщает РИА Новости.

По словам политика, в украинском государстве нет иностранных инвестиций, их в ВВП страны менее 2%, даже меньше 0,2%. Он добавил, что это не что-то абстрактное, а живые деньги, которые необходимы для обеспечения рабочих мест в стране.

«А этого нет. Почему нет? Потому что кидалово никто не любит. У Украины, у украинских чиновников, у государства есть четкая репутация вот этого кидалова. Они всех кидают», — заявил Саакашвили.

По словам бывшего губернатора Одесской области, основная проблема инвесторов заключается в том, что в Украине «обирают до нитки».

«Если ты глуп достаточно, что сюда зашел, ты отсюда целым не выйдешь. Даже если обратно унес часть того, что ты вложил, ты очень счастливый человек», — подытожил политик.