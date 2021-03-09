В Масаллы полиция пресекла незаконную свадьбу

Сотрудники Масаллинского районного отдела полиции провели очередные мероприятия по контролю за соблюдением правил карантинного режима, принятых Оперативным штабом при Кабинете министров.

Как сообщили в Ленкораньской региональной группе пресс-службы МВД, в ходе мероприятия было установлено, что житель поселка Аркиван Масаллинского района Г.Бадалов в нарушение правил карантинного режима организовал свадебное торжество для своего сына в ресторане, принадлежащем Ф.Мирзоеву.

Сотрудники полиции разъяснили организаторам и участникам собрания правила карантинного режима. В отношении 9 человек составлены протоколы по соответствующей статье Кодекса об административных проступках, нарушители карантина оштрафованы.