ЕС одобрил четвертую вакцину от коронавируса

Европейский лекарственный регулятор (ЕМА) одобрил для использования в странах Евросоюза четвертую вакцину от коронавируса SARS-CoV-2. Это препарат, разработанный Janssen-Cilag — подразделением американской корпорации Johnson & Johnson. Об этом сообщает Reuters.

Сообщается, что для успешного применения этой вакцины достаточно не двух доз, как у конкурентов, а одной. Считается, что это поможет ускорить вакцинацию европейцев. Препарат рекомендован пациентам старше 18 лет.