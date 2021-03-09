Классический паралич власти: Пашинян представляет, президент не подписывает. И наоборот...

Аппарат премьера Армении Никола Пашиняна повторно направил президенту страны Армену Саркисяну ходатайство о назначении Артака Давтяна начальником генштаба, уже c обоснованиями, сообщили РИА Новости в аппарате правительства.

В четверг Саркисян вернул со своими возражениями предложение премьера о назначении Давтяна начальником генерального штаба ВС.

"Аппарат премьер-министра со своими обоснованиями повторно направил президенту ходатайство о назначении начальником генштаба ВС", - сообщил представитель аппарата.

Если президент снова не подпишет документы, решение вступит в силу автоматически.

Ранее Пашинян представил Саркисяну ходатайство о назначении Давтяна начальником генерального штаба вооруженных сил вместо генерал-полковника Оника Гаспаряна, полномочия которого, по утверждению премьера, прекращены с 10 марта. Гаспарян заявил, что оспорит свое увольнение в Административном суде.