БТА повысило комфорт на еще одной дороге После обращений граждан, фото
«Учитывая многочисленные обращения граждан, для повышения безопасности дорожного движения принято решение упразднить круг на пересеении улиц 14 июля, Мешхеди Азизбекова и Ханлара Алекперова и организовать пересечение дороги, регулируемое светофорами». Об этом haqqin.az сообщили в Бакинском транспортном агентстве.
В результате этого была обеспечена очередность движения, повышена безопасность и установлены пандусы для комфортного передвижения людей с инвалидностью.