«Учитывая многочисленные обращения граждан, для повышения безопасности дорожного движения принято решение упразднить круг на пересеении улиц 14 июля, Мешхеди Азизбекова и Ханлара Алекперова и организовать пересечение дороги, регулируемое светофорами». Об этом haqqin.az сообщили в Бакинском транспортном агентстве.

В результате этого была обеспечена очередность движения, повышена безопасность и установлены пандусы для комфортного передвижения людей с инвалидностью.