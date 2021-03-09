Джейхун Байрамов: "Армения по сей день отказывается предоставить карты минных полей"

Как сообщили в пресс-службе МИД Азербайджана, Джейхун Байрамов проинформировал своего польского коллегу о текущей ситуации в регионе, вопросах, связанных с реализацией трехсторонних заявлений от 10 ноября 2020 года и 11 января 2021 года, а также о работе, проделанной нашей страной в данном направлении. Азербайджанский министр акцентировал внимание на том, что освобожденные территории плотно заминированы, и это ежедневно представляет прямую угрозу для жизни людей, однако Армения по сей день отказывается предоставить карты минных полей.

Между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и главой МИД Польши Збигневом Рау 11 марта состоялся телефонный разговор.

Польский министр Збигнев Рау подчеркнул важность выполнения трехсторонних заявлений, нормализации отношений между двумя странами и усиления роли международных организаций в этом отношении.

Министры также обменялись мнениями по различным вопросам двустороннего сотрудничества, в том числе касаемо успешного продолжения политического диалога, расширения экономического сотрудничества, деятельности Межправительственной комиссии по данному направлению и осуществления взаимных визитов на высоком уровне, в том числе по парламентской линии.

В ходе телефонного разговора стороны обсудили и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.