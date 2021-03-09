Ильхам Алиев принял нового президента ЕБРР
Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял в видеоформате нового президента Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо и других представителей руководства банка, сообщает АзерТАдж.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял в видеоформате нового президента Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо и других представителей руководства банка, сообщает АзерТАдж.
На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.
Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!
Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.