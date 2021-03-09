Ильхам Алиев принял нового президента ЕБРР

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял в видеоформате нового президента Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо и других представителей руководства банка, сообщает АзерТАдж.