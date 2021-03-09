Член Президиума Коллегии адвокатов известный адвокат Мухтар Мустафаев несколько дней назад заболел коронавирусом и находился в тяжелом состоянии. Благодаря усилиям врачей известный адвокат пришел в себя и сегодня посредством haqqin.az обратился к гражданам.

«Благодаря заботе нашего государства я был на высоком уровне обеспечен медицинскими услугами в больнице модульного типа МЧС. В этой больнице не ставят различий между пациентами и всех обеспечивают качественными и дорогими лекарствами. При этом стоимость некоторых лекарств превышает пять тысяч манатов. Здесь даже запрещено приносить из дома лекарства, говорят, что полностью обеспечены всем необходимым. Я благодарю за такую организацию лечения больных нашего президента и первого вице-президента, которая и сама является врачом. Это очередной пример силы нашего государства», - сказал Мухтар Мустафаев.

Адвокат также призвал граждан вакцинироваться от коронавируса и соблюдать масочный режим.