«Шоколадного короля России» признали банкротом

Бывшего главу банка «Анкор» Андрея Коркунова, более известного как «шоколадный король России» благодаря основанной кондитерской фабрике собственного имени, признали банкротом. Об этом пишет РИА Новости.

Арбитражный суд Москвы открыл процедуру реализации его имущества. Первую процедуру банкротства — реструктуризацию долгов — суд ввел в отношении Коркунова в сентябре по заявлению банка «Анкор».

В начале марта прошлого года в Арбитражный суд Татарстана поступил иск о привлечении Коркунова к субсидиарной ответственности после банкротства «Анкора», лишившегося лицензии в 2017 году. Предприниматель вместе с другими акционерами должен кредиторам банка 5,94 миллиарда рублей, поскольку банкротство стало результатом его деятельности.

Наибольшую известность Коркунову принесла кондитерская компания его имени, основанная в 1998 году. В 2007-м она была продана производителю жевательной резинки Wrigley.