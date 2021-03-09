Чехия открыла дипломатическое представительство в Иерусалиме

На улице Вашингтон в Иерусалиме состоялась церемония открытия филиала посольства Чехии в Израиле. На церемонии присутствовали премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, министр иностранных дел Израиля Габи Ашкенази, министр внутренней безопасности Амир Охана и послы обеих стран.

Филиал чешского посольства стал пятым дипломатическим представительством в Иерусалиме, вслед за посольствами США и Гватемалы и дипмиссиями Венгрии и Австралии.

Ранее Чехия планировала открыть в Иерусалиме культурный центр. Решение открыть филиал посольства стало следствием согласия Израиля передать Праге партию вакцин от коронавируса.