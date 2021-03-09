Компания Pfizer опубликовала результаты исследования эффективности вакцины против коронавируса, созданной специалистами этой компании. В этом исследовании были использованы данные, полученные в ходе массовой вакцинации в Израиле (причем данные по израильской вакцинации превалировали над другими).

Согласно опубликованным результатам, вакцина Pfizer показала 94-процентную эффективность предотвращения заражения коронавирусом (даже в случае отсутствия симптомов заражения).

При заражении коронавирусом в 97% случаев вакцина Pfizer не давала развиться тяжелому заболеванию и спасала людей от смерти.

Исследование проводилось с 17 января по 6 марта 2021 года.