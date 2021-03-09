Эмин Амруллаев о проблеме буллинга в школах

Наряду с академическими достижениями школьников и студентов, также большое значение имеют их психологическое здоровье, безопасность и благополучие. Об этом в Facebook написал министр образования Эмин Амруллаев.

Министр отметил, что считает важным налаживание внутрисемейных отношений, общение учителей, школьных психологов и руководителей школ с учащимися, вовлечение их во внеклассную и волонтерскую деятельность, а также правильное построение отношений между школьниками.

«Мы являемся свидетелями борьбы с издевательствами в школе (буллингом), освещения в традиционных СМИ и социальных сетях деликатных вопросов, связанных с подростками, а также других вопросов, которые имеют непосредственное влияние на нашу жизнь. В связи с этим для выявления случаев издевательств и насилия в отношении учащихся, фиксации и расследования каждого из них и принятия необходимых мер, в школах в ближайшем будущем будут разработаны и внедрены соответствующие механизмы профилактики. Для 4 000 учителей и 2 000 руководителей школ были проведены тренинги по борьбе с буллингом», - говорится в заявлении Э.Амруллаева.

По его словам этот вопрос зависит не от одного человека или учреждения, а от сотрудничества между сторонами.

При этом министр отметил особую роль школы, родителей и общественности в решении этих вопросов.

«Психологическое благополучие, здоровье и безопасность каждого из наших учащихся являются приоритетом для Министерства образования», - говорится в посте министра.