Государственное морское агентство предупреждает…

С момента поступления прогноза погоды в Национальный центр дистанционного распознавания и отслеживания судов Государственного морского агентства при Министерстве транспорта, связи, высоких технологий судовладельцы, капитаны портов, инспекторы контроля портов были проинструктированы о реализации соответствующих мер и усилении обслуживания. Обеспечена безопасная стоянка судов в якорных укрытиях.

Согласно информации, в течение дня с 12 по 13 марта в акватории Каспия ожидается усиление северо-западного ветра до 18-23 м/с, порывами до 25-30 м/с, а в открытом море-до 33 м/с. Прогнозируется, что высота волны достигнет 2,5-3,5 м, а в дальнейшем развитии-4,5-6,5 м.

Национальный центр дистанционного распознавания и отслеживания судов Государственного морского агентства управляется опытными капитанами. После того, как корабли помещены в соответствующие якорные укрытия, процесс их безопасной стоянки на якоре непрерывно контролируется с помощью радаров.

В соответствии с погодными условиями опытные капитаны Национального центра позволят судам двигаться и входить и выходить из портов. Как и в ежедневном режиме работы агентства, будет обеспечена безопасность движения судов, плавающих в территориальных водах нашей страны как под азербайджанским, так и под иностранным флагом. Руководство Государственного морского агентства непрерывно поддерживает связь с Национальным центром и контролирует обеспечение безопасности движения судов.