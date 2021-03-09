Генсек ООН предупредил об угрозе голода для миллионов людей

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что множество людей по всему миру находятся под угрозой голода, его слова передает информационное агентство «Интерфакс».

«Без незамедлительных действий миллионы людей окажутся на грани крайнего голода и смерти», — сказал он, подчеркнув, что люди уже сейчас страдают от недоедания в ряде регионов Йемена, Южного Судана и Буркина Фасо, при этом более 150 тысяч человек подвергаются риску голодной смерти.

«Если вы не кормите людей, вы подпитываете конфликты. Конфликты приводят к голоду и недоеданию, а голод и недоедание приводят к конфликтам», — добавил Гутерриш.