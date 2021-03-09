В ЕС согласовали новые санкции против России
Послы стран Евросоюза (ЕС) согласовали новые санкции против физических лиц, ответственных, по мнению объединения, за нарушение прав человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в делегации одной из стран в Совете ЕС.
Отмечается, что в новый черный список физлиц вошли граждане разных стран, среди которых Россия и Китай.
В начале марта стало известно о том, что власти США и Великобритании готовят новые санкции в отношении России. По данным Bloomberg, меры могут включать в себя внесение в санкционный список российских бизнесменов, до сих пор в нем не фигурировавших. В Кремле подтвердили, что готовятся к таким действиям Запада. На фоне этой информации закономерно обвалился курс рубля.