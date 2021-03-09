На аукционе Christie’s продали цифровую картину за $69,35 млн

На аукционе Christie’s за $69,35 млн продали цифровую картину современного художника Beeple в виде невзаимозаменяемого токена (NFT) — уникальной записи в блокчейне, которая подтверждает право владения виртуальным активом. За последние 20 минут цена картины выросла более чем в два с половиной раза. В результате сделки Beeple стал одним из трех самых дорогих живущих художников мира, отметил Christie's.

Стоимость NFT картины стала рекордной в мире. Прошлый максимум составлял $6,6 млн, которые в конце февраля инвестор заплатил за другую работу Beeple в виде токена — видеоролик длиной 10 секунд, отмечал Forbes. Продавцом тогда был коллекционер искусства из Майами Пабло Родригес-Фрейл. Он купил токен на видеоролик в октябре 2020 года почти за $67 000 — за несколько месяцев стоимость актива взлетела в 100 раз.

На этот раз на аукционе продали картину под названием «Каждый день: первые 5000 дней» (Everydays: The First 5000 Days). Ее выставили на торги 16 февраля. Картина состоит из 5000 картинок: Beeple рисовал их по одной на протяжении 5000 дней начиная с мая 2007 года. В картине Beeple совместил «абстрактные, фантастические, гротескные и абсурдные» картины, указывает Cristie’s. Художник отразил «одержимость общества и страх перед технологиями; желание и отторжение богатства и недавние политические потрясения в Америке», говорится на сайте аукционного дома, пишет Forbes.

Настоящее имя Beeple — Майк Винкельман. На его аккаунт в Instagram подписаны 1,9 млн человек, сотрудничал с такими брендами, как Louis Vuitton и Nike, а также певцом Childish Gambino и певицей Кэти Перри.